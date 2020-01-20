Названы 15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы

Американские статистическое агентство iSeeCars обнародовало рейтинг автомобилей, от которых владельцы не избавляются в течение как минимум 15 лет. При этом специалисты перелопатили огромную базу данных на 350 тысяч сделок по купле продажи за период с 1984 по 2004 года.

Главным выводом стало признание того, что дольше всего владельцы не избавляются от японских автомобилей (в списке из 15 участников рейтинга 10 моделей Toyota, четыре Honda и одна Subaru), а лидирует в списке кроссовер Toyota Highlander. Эксперты квалифицируют эту модель как семейно ориентированный трехрядный SUV - гарант надежности, отлично приспособленный для семейных нужд. Покупатели этой модели заинтересованы в просторных салоне и багажнике, но по каким-то причинам не рассматривают покупку большого минивэна Toyota Sienna.

Toyota Tacoma. Фото: Пресс-служба Toyota.

На втором месте рейтинга расположился тот самый Toyota Sienna, на третьем - пикап Toyota Tacoma, а на четвертом - пикап Toyota Tundra. Отсюда еще один вывод исследования - одними из самых "долгоиграющих" и любимых моделей в США являются модели Toyota, как правило - просторные и с полноприводной трансмиссией.

Пятое место в рейтинге - у кроссовера Subaru Forester, и это единственная модель этой японской марки, пробившаяся в топ-15.

Авторы рейтинга пишут о Forester как о надежном автомобиле, который привлекает также высокой степенью безопасности и доступности (добавим, что речь идет о ценах на американском рынке) и хорошим сочетанием производительности и экономичности.

Honda CR-V. Фото: Пресс-служба Honda.

Остальные места в списке самых надежных и любимых заняли Honda Pilot, Honda CR-V, Toyota 4Runner, Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander, Acura MDX и Nissan Armada. Как видите, Hyundai Santa Fe - единственная неяпонская модель рейтинга.

По мнению руководителя iSeeCars Фонь Ли, главная причина долгого использования американцами японских автомобилей - в исключительной надежности последних и отсутствии необходимости часто заезжать на сервис.

О причинах популярности Hyundai Santa Fe и ее почетном девятом месте в рейтинге Фонь Ли сказал следубщее: "Hyundai Santa Fe имеет высокий рейтинг надежности и входит в число самых доступных автомобилей в своем сегменте. В его пользу говорит также 10-летняя гарантия на силовую линию, что вдвое больше, чем предлагает большинство автопроизводителей". Подчеркнем - опять-таки на рынке США.