Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.01.2020 12:09
Рубрика: Легковые авто

Названы 15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Американские статистическое агентство iSeeCars обнародовало рейтинг автомобилей, от которых владельцы не избавляются в течение как минимум 15 лет. При этом специалисты перелопатили огромную базу данных на 350 тысяч сделок по купле продажи за период с 1984 по 2004 года.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей

Главным выводом стало признание того, что дольше всего владельцы не избавляются от японских автомобилей (в списке из 15 участников рейтинга 10 моделей Toyota, четыре Honda и одна Subaru), а лидирует в списке кроссовер Toyota Highlander. Эксперты квалифицируют эту модель как семейно ориентированный трехрядный SUV - гарант надежности, отлично приспособленный для семейных нужд. Покупатели этой модели заинтересованы в просторных салоне и багажнике, но по каким-то причинам не рассматривают покупку большого минивэна Toyota Sienna.

Toyota Tacoma. Фото: Пресс-служба Toyota.

На втором месте рейтинга расположился тот самый Toyota Sienna, на третьем - пикап Toyota Tacoma, а на четвертом - пикап Toyota Tundra. Отсюда еще один вывод исследования - одними из самых "долгоиграющих" и любимых моделей в США являются модели Toyota, как правило - просторные и с полноприводной трансмиссией.

Фото: Пресс-служба HTM
10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

Пятое место в рейтинге - у кроссовера Subaru Forester, и это единственная модель этой японской марки, пробившаяся в топ-15.

Авторы рейтинга пишут о Forester как о надежном автомобиле, который привлекает также высокой степенью безопасности и доступности (добавим, что речь идет о ценах на американском рынке) и хорошим сочетанием производительности и экономичности.

Honda CR-V. Фото: Пресс-служба Honda.

Остальные места в списке самых надежных и любимых заняли Honda Pilot, Honda CR-V, Toyota 4Runner, Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander, Acura MDX и Nissan Armada. Как видите, Hyundai Santa Fe - единственная неяпонская модель рейтинга.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz
Названы самые комфортные автомобили

По мнению руководителя iSeeCars Фонь Ли, главная причина долгого использования американцами японских автомобилей - в исключительной надежности последних и отсутствии необходимости часто заезжать на сервис.

О причинах популярности Hyundai Santa Fe и ее почетном девятом месте в рейтинге Фонь Ли сказал следубщее: "Hyundai Santa Fe имеет высокий рейтинг надежности и входит в число самых доступных автомобилей в своем сегменте. В его пользу говорит также 10-летняя гарантия на силовую линию, что вдвое больше, чем предлагает большинство автопроизводителей". Подчеркнем - опять-таки на рынке США.

Фото: Пресс-служба Subaru.
"Заряженная" Skoda Octavia: стали известны новые подробности
Новый кроссовер Chery: у него невероятно "вкусная" цена
#Toyota #Hyundai #Nissan #Mitsubishi