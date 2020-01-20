Новый глава ФНС озвучил ключевую задачу работы ведомства

Ключевая задача ФНС не в том, чтобы собрать больше налогов, а в том, чтобы "обелить рынок", сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель, отметил Егоров в разговоре с "Ведомостями".

Он рассказал о подходе, который использует в своей работе. "Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует - начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая модель или нет", - сказал Егоров.

По сути, это моделирование поведения налогоплательщика, уточнил руководитель ФНС. Он назвал такой подход "абсолютно эгоистичным поведением", которое позволяет налоговикам затрачивать меньше сил.

В должности замруководителя ФНС Даниил Егоров в том числе курировал работу по анализу и систематизации применяемых налогоплательщиками способов уклонения от налогов, а также вопросы организации налогового контроля в ходе проведения налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков.

Его назначение руководителем ФНС стало первым распоряжением Михаила Мишустина на посту главы правительства.