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20.01.2020 11:33
Рубрика: Экономика

Новый глава ФНС озвучил ключевую задачу работы ведомства

Текст: Юлия Кривошапко
Неизбежность и комфорт - именно эти аспекты должны стать основными составляющими процесса уплаты налогов в России, заявил новый глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. На этом посту он сменил назначенного главой правительства Михаила Мишустина.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ключевая задача ФНС не в том, чтобы собрать больше налогов, а в том, чтобы "обелить рынок", сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель, отметил Егоров в разговоре с "Ведомостями".

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Он рассказал о подходе, который использует в своей работе. "Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует - начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая модель или нет", - сказал Егоров.

По сути, это моделирование поведения налогоплательщика, уточнил руководитель ФНС. Он назвал такой подход "абсолютно эгоистичным поведением", которое позволяет налоговикам затрачивать меньше сил.

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В должности замруководителя ФНС Даниил Егоров в том числе курировал работу по анализу и систематизации применяемых налогоплательщиками способов уклонения от налогов, а также вопросы организации налогового контроля в ходе проведения налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков.

Его назначение руководителем ФНС стало первым распоряжением Михаила Мишустина на посту главы правительства.

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