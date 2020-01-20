Процедура наказания водителя за нарушения правил на дороге будет детально регламентирована, а сам водитель в некоторых случаях получит право на адвоката от государства.

Министерство юстиции РФ в марте должно внести в правительство проект нового Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Такой срок ведомству установлен в плане законопроектной деятельности правительства.

Естественно, в таком документе будет прописана процедура абсолютно для всех видов дел об административных правонарушениях. Но, как показывает статистика, самыми массовыми "пользователями" КоАП являются водители.

По данным разработчиков закона, за год (правда, 2018-й, но порядок цифр не изменился и в прошлом году) в отношении физических и юридических лиц было возбуждено более 150 миллионов дел об административных правонарушениях. Из них более 140 миллионов дел находилось в компетенции органов внутренних дел. При этом наибольшее количество дел возбуждено за нарушение Правил дорожного движения. Должностными лицами ГИБДД было принято более 130 миллионов постановлений о привлечении различных лиц к административной ответственности. При этом еще несколько миллионов решений о наказании водителей-нарушителей было принято судами.

Предполагается, что новый закон отдельно пропишет процедуру рассмотрения таких дел в суде, отдельно - в государственных органах. Ведь за некоторые нарушения наказывает ГАИ, за некоторые - суд.

Если водителя обвинят в оставлении места аварии, то на суде ему предоставят адвоката, который поможет разобраться в причинах проступка

Задача процедуры - прежде всего оградить от произвола. Когда действия гражданина начальника расписаны до запятой, он не сможет придумать какое-то свое правило или закрыть глаза на то, что обязан заметить. А значит, и человеку будет легче защитить свои права.

Одна из обсуждаемых новаций года: гражданину будет грозить административный арест, планируется сделать обязательным участие адвоката в деле. Это значит, что человеку предоставят защитника от государства, если нет своего.

Водителям грозят 15 суток, когда их обвиняют в оставлении места аварии. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в прошлом году за шесть месяцев более 13,4 тысячи водителей получили административный арест за оставление места ДТП. Если предлагаемая норма будет принята, то порядка 80 тысяч человек в год - примерно столько обвиняются в бегстве с места аварии - получат право на адвоката. Помощь будет кстати.

Как поясняют эксперты, в таких делах много нюансов, иногда у водителя есть уважительные причины. Так что квалифицированный защитник поможет разобраться в деле.

Кроме того, как рассказывали в свое время в Минюсте, "планируется рассмотреть вопрос о закреплении института реабилитации лица, неправомерно привлеченного к административной ответственности, включая право на возмещение вреда, причиненного незаконным административным преследованием".

Это значит, что если человека, в том числе автомобилиста, несправедливо пытались привлечь к ответственности, он потом сможет получить компенсацию.

Напомним, сейчас разрабатывается масштабная реформа законодательства об административных правонарушениях. Весной планируется внести в Госдуму проект нового КоАП. Вместе с ним будет внесен и Процессуальный кодекс по делам об административных правонарушениях.

Как пояснил в свое время "РГ" советник председателя Госдумы Владимир Плигин, в будущем законе планируется усовершенствовать состязательные процедуры при рассмотрении административных дел, чтобы у граждан и юридических лиц была дополнительная возможность защитить свои права.

В свою очередь председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в беседе с "РГ" обратил внимание, что разработка нового КоАП и Процессуального кодекса по делам об административных правонарушениях тесно связана с реформой контрольно-надзорной деятельности, регуляторной гильотиной.

"Ставится задача не допустить избыточного государственного принуждения в сфере привлечения к административной ответственности как граждан, так и организаций, - говорит Владимир Груздев. - Поэтому сейчас меняются принципы и механизмы административных наказаний: пересматриваются санкции, наказания должны стать соразмерными и обоснованными. А главное, нормы об административных правонарушениях должны быть приведены в единую систему, не должно быть, например, дублирующих статей, а также перекоса в наказаниях, когда за менее значимые нарушения предусмотрены более строгие наказания и наоборот. Кроме того, важно, что планируется четко регламентировать процедуру привлечения к административной ответственности как в досудебном порядке, так и в судебном".

Адвокат Алексей Сикайло обращает внимание на то, что Процессуальный кодекс должен прописать требования к доказательствам, и это также облегчит защиту прав.

"Сегодня нередко возникают проблемы, например, когда суды не принимают видеозаписи - по тем же делам о нарушении Правил дорожного движения, - говорит адвокат. - Между тем видеозапись - это объективное доказательство, шанс судье увидеть все своими глазами, а не прочитать в протоколе. Потому для отказа принять видеозапись нужны веские основания. Есть надежда, что в будущем Процессуальном кодексе этот вопрос будет урегулирован".