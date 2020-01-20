Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.01.2020 09:22
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Chery: у него невероятно "вкусная" цена

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Chery в ближайшее время должна представить новый кроссовер с внутризаводским индексом S61, информация о котором появилась в базе Министерства промышленности и информатизации Китая.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
Почти внедорожник: выбираем Suzuki Grand Vitara за 700 000 рублей

Chery S61 может получить название eQ5, если, конечно, компания Audi не будет возражать. К слову, китайский SUV является "одноклассником" Q5. Размеры кроссовера Chery: длина - 4 630 мм, ширина - 1 910 мм, высота - 1 655 мм, колёсная база - 2 805 мм.

Для новинки "зарезервировано" два электромотора мощностью 163 и 177 л.с. То есть пока полноприводных модификация не заявлено. Это было предсказуемо, так как в Китае машины с AWD популярностью не пользуются.

Фото: www.autohome.com.cn

Здесь стоит обратить внимание на массу Chery eQ5 - 1 760 кг. Например, Jaguar I-Pace, являющийся прямым конкурентом "китайца", весит более 2.1 тонны! Mercedes-Benz EQC ещё тяжелее - 2.4 тонны.

Фото: Пресс-служба HTM
10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

И, конечно же, eQ5 должен стать выгодным предложением в плане цены. Прогнозируют прайс в районе 200-250 тысяч юаней. За тот же I-Pace в Китае просят баснословные 630 800 юаней, даже EQC обойдётся дешевле - от 570 800 юаней. Доступнее Chery - только Hyundai Kona Electric (от 172 800 юаней), но "кореец" классом ниже. Но пока мы не знаем возможностей новой модели по пробегу на одной зарядке, поэтому оценка конкурентов пока носит крайне необъективный характер.

Продажи Chery eQ5 должны начаться в первой половине 2020 года.

Десятилетние автомобили: что выбрать от 250 тысяч рублей
Названы самые комфортные автомобили
#Chery