Поправки в Конституцию не позволят затягивать назначение кабмина

Президентский закон о поправках в Конституцию РФ в перспективе будет предусматривать механизм, который не позволит затягивать назначение парламентом нового кабмина. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

В соответствии с законопроектом президента, депутаты будут утверждать кандидатуру главы правительства, представленную главой государства. Также в их полномочия войдет утверждение предложенных премьер-министром кандидатур его заместителей и федеральных министров так называемой гражданской части кабмина.

Рабочая группа по работе над изменениями в Конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта, который президент внес в Госдуму. Как рассказал Крашенинников, предполагается предусмотреть вышеназванный механизм.

- Нам надо его достаточно четко формулировать, - сказал парламентарий. Он пояснил, что предполагается предусмотреть ответственность за "затягивание".