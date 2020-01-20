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20.01.2020 19:07
Рубрика: Власть

Послание разбили на статьи

Президент внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8064)
Глава государства внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о поправке к Конституции РФ, начав таким образом законодательное оформление своих предложений, изложенных в Послании Федеральному Собранию.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Представителями президента при рассмотрении законопроекта в Госдуме будут сопредседатели профильной рабочей группы Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Как уточняется в пояснительной записке, проект закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" подготовлен на основании предложений, представленных сформированной президентом рабочей группой, в которую вошли парламентарии, ученые, общественные и культурные деятели. Ранее рабочая группа определила, какие именно статьи потребуют корректировки. Они были перечислены в письме на имя президента.

Напомним, Послание прозвучало 15 января, в тот же день была сформирована группа по подготовке поправок. Ее сопредседателями стали глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. В письме на имя Владимира Путина они заявили о необходимости внести корректировки в четырнадцать статей Основного Закона.

Так, в статью 79 из главы "Федеративное устройство" следует вписать норму о приоритете Конституции в российском правовом поле. Сам процесс имплементации в него международных договоров происходит в соответствии с действующими статьей 4 и частью 1 статьи 15.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Блок поправок, касающихся развития политической системы страны, потребует изменений статей 83, 102, 103, 129. Таким образом будут реализованы предложения президента о расширении полномочий парламента. Также будут внесены корреспондирующие нормы в федеральные конституционные законы, касающиеся порядка формирования правительства, руководства правоохранительными органами и других.

Высказанные президентом требования к чиновникам, судьям и федеральным парламентариям потребуют корректировок статей 78, 97, 110, 119, 129. Напомним, по мнению Владимира Путина, им нельзя иметь двойное гражданство или вид на жительство за рубежом. Требования к кандидату в президенты об увеличении ценза оседлости с 10 до 25 лет и полном запрете на иностранное гражданство ожидаемо предложено внести в статью 81 главы 4 "Президент Российской Федерации".

Госсовет должен быть эффективно встроен в государственный механизм

В пояснительной записке к внесенному законопроекту подчеркивается, что "на конституционном уровне закрепляются обязательные требования к должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства". А новый порядок утверждения кабинета министров предлагается в целях повышения ответственности членов правительства, усиления роли Госдумы и парламентских партий, а также повышения эффективности работы ветвей власти.

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Изменения предложено внести также в главу 125 о полномочиях Конституционного суда. Таким образом будет реализовано предложение российского лидера о том, чтобы этот орган проверял конституционность принятых парламентом законов.

Одним из ключевых вопросов в процессе подготовки изменений в Конституцию руководители группы назвали роль и статус Госсовета. "Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм. При этом он не должен повторять роль Совета Федерации", - говорится в письме.

Вопрос о соотнесении Госсовета с другими инструментами государственного механизма требует серьезной проработки, уверены сопредседатели. "В Конституции РФ должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Государственного совета (включая принципы формирования), в развитие которых должен быть принят федеральный закон о Государственном совете", - считают они.

Кроме того, серьезной проработки требует вопрос соотношения системы государственной и муниципальной власти, отмечается в письме. Закрепляя в Конституции РФ принцип единства публичной власти (поправки в ст. 132), необходимо действовать так, "чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления", считают руководители группы.

Фото: iStock
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В соответствии с Посланием президента, в Конституции пропишут ряд социальных гарантий. "В целях развития конституционных гарантий исполнения государством своих социальных обязательств (минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение) рабочей группой выработаны предложения по внесению поправок в статью 75 Конституции РФ (о финансовых обязательствах государства)", - говорится в письме.

Ответственным за реализацию этих норм будет кабинет министров. Сопредседатели рабочей группы предлагают "прямо закрепить обязанность правительства РФ обеспечить исполнение указанных обязательств (поправки в статью 114 Конституции РФ)". Предложения по внесению поправок в Основной Закон пройдут через процедуру общероссийского голосования.

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