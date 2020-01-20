Пушков: Меркель не сомневается в ключевой роли РФ в ливийском процессе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не сомневается в роли России в ливийском урегулировании. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

По его словам, немецкие СМИ представляют усилия Меркель по Ливии как попытку не допустить нового триумфа России. Канцлер хочет придать Берлину и Евросоюзу новый вес в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Однако Меркель вряд ли сомневается, что Москва будет и в ливийском процессе играть ключевую роль и уже играет, подчеркнул Пушков.

Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в международной конференции по Ливии, которая прошла в воскресенье в Берлине. Участники обсудили, как подтвердить прекращение огня и перезапустить политический процесс, а также рассмотрели проект итогового коммюнике. Позже исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров по итогам конференции заявил, что в целом Москва считает ее итоги положительными и весьма полезными.