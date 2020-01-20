Развенчан миф о диетических свойствах тростникового сахара

Сахар - краеугольный камень преткновения всех, кто хочет вести здоровый образ жизни или борется с лишним весом. Однако отказаться от него довольно сложно, и потому время от времени на рынке появляются и популяризируются всевозможные альтернативные продукты.

Например, бытует мнение, что коричневый тростниковый сахар можно считать безопасной заменой обычному белому рафинаду и употреблять его без ограничений.

Увы, оказывается тростниковый сахар - это простой углевод, как и белый свекольный. Его калорийность ненамного ниже - 387 ккал против 398 ккал у обычного сахара.

"Главные преимущества тростникового сахара - более богатый минеральный состав, более высокое содержание витаминов и более низкий гликемический индекс - 55 единиц (у белого - 70). Однако считать его диетическим продуктом нельзя, и его употребление также нужно ограничивать", - заявила aif.ru доктор Татьяна Шаповаленко.

Отметим, что с некоторых пор в модных кафе начали предлагать альтернативы "вредному" сахару. В качестве подсластителей к напиткам и еде предлагаются природные подсластители. Среди них - мед, сироп агавы, сироп топинамбура, кленовый сироп и стевия.

Как сообщила "РГ" диетолог и кандидат медицинских наук Маргарита Королева, природные подсластители в силу своего химического состава имеют более сладкий вкус, что позволяет почти вдвое снизить дозировку вещества в употреблении.