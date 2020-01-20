Из-за аварии на Казанском направлении МЖД начались задержки поездов

Авария на железнодорожном переезде в Подмосковье привела к задержкам на Казанском направлении.

"Диспетчеры принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", - говорится в сообщении "Центральной пригородной пассажирской компании". Перевозчик также извинился за доставленные неудобства.

Напомним, ДТП с участием легковушки и поезда произошло в 04:45 утра на одном из переездов в Подмосковье. Автомобиль "Киа" выехал на железнодорожные пути, где его протаранил пассажирский поезд. В результате аварии погибли водитель и пассажир машины.