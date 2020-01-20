В Москве сообщили о "минировании" метро и сетевых магазинов

В понедельник в Москве зарегистрирована новая атака "телефонных террористов": "заминированы" все станции метро, "Магниты" и "Пятерочки", сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Все сообщения о минировании были анонимными. Кроме метрополитена и сетевых магазинов, такие же угрозы получили более чем 100 городских школ и детсадов, а также 20 ТЦ. У агентства пока нет информации об эвакуациях.

Напомним, что "телефонные террористы" атакуют Москву с конца прошлого года. Чаще всего под удар анонимов попадают школы, ТЦ, суды, вокзалы и станции метро.