Дело о гибели людей в пермском отеле передадут в центральный аппарат СК

Напомним, что ночью 20 января 2020 года в Индустриальном районе Перми в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение отеля оказалась залито кипятком. По последним данным, погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами в больнице.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

- В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи районного следственного отдела, следователи-криминалисты, которые допрашивают потерпевших, очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия, - сказала представитель ведомства.