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20.01.2020 08:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело о гибели людей в пермском отеле передадут в центральный аппарат СК

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о гибели людей из-за прорыва трубопровода с горячей водой для наиболее полного и оперативного расследования в центральный аппарат СК. Поэтому для сбора доказательств в Пермь уже улетели самые опытные криминалисты центрального аппарата СКР.

Напомним, что ночью 20 января 2020 года в Индустриальном районе Перми в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение отеля оказалась залито кипятком. По последним данным, погибли не менее пяти человек, еще трое с ожогами в больнице.

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Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

- В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи районного следственного отдела, следователи-криминалисты, которые допрашивают потерпевших, очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия, - сказала представитель ведомства.

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