Обвиняемых в двойном убийстве в Ижевске экстрадируют из Беларуси

Двух обвиняемых в убийстве отца и сына в Ижевске задержали в Беларуси. Об этом сообщил руководитель Следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев.

- Долгое время расследование несколько буксовало - из четырех лиц, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности, у нас были задержаны только двое. Теперь оставшиеся двое тоже задержаны. Они были объявлены в международный розыск и пойманы, находятся на территории Республики Беларусь. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции. В самое ближайшее время они будут доставлены к нам, - сказал Тугушев.

Он также добавил, что сейчас задача следователя - восстановить картину произошедшего уже по показаниям всех задержанных, которым предъявлено обвинение по статьям "Разбой, совершенный группой лиц" и "Убийство, сопряженное с разбоем".

- У нас есть лица, которые подвозили, которые собирали информацию, а есть те, которые совершали убийство. Картина была неполной. Я думаю, что после того, как эти двое будут доставлены, мы сможем объективно каждого расставить по местам и предъявить обвинение в окончательной редакции, - добавил главный следователь Удмуртии.

Он уточнил, что силовикам пока удалось найти лишь часть похищенного во время убийства - это 250 тысяч рублей.

Напомним, тела отца и сына с насильственными признаками смерти нашли в собственной квартире по улице Холмогорова 14 июня 2019 года. Из квартиры похитили имущество, в том числе драгоценности на сумму более шести миллионов рублей и 10 миллионов рублей из сейфа.