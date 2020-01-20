Семьи погибших при прорыве трубы в Перми получат по 500 тысяч рублей

Власти Прикамья выплатят по 500 тысяч рублей семьям погибших во время затопления в подвале пермского мини-отеля "Карамель". Родственники пострадавших получат от 200 до 300 тысяч рублей материальной помощи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

В ведомстве уточнили, что губернатор Максим Решетников распорядился направить средства из резервного фонда Правительства Пермского края. Сейчас социальные службы работают с близкими и родственниками пострадавших. Работает дежурная линия.

Напомним, в ночь на 20 января в пермском мини-отеле "Карамель" по ул. Советской Армии, 21 в результате порыва в трубе отопления 200 тонн кипятка выбросилось в подвал, где находились постояльцы. Пять человек погибли, еще шестеро пострадали. Трое их них госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле центрального аппарата СК РФ.