В Перми открылась "горячая линия" для родственников пострадавших в отеле

Пермские власти открыли "горячую линию" для родственников пострадавших и погибших в гостинице "Карамель" на улице Советской Армии. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

Номер "горячей линии" - 8 (342) 246-04-00.

Напомним, сегодня ночью после прорыва трубы отопления в гостинице, расположенной в подвале жилого дома, погибли пять человек, один из них ребенок. Еще шестеро пострадали, трое из них госпитализированы с ожогами.

По факту гибели людей СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ.