Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок

Из пяти погибших в гостинице "Карамель" есть один ребенок, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Точные данные о погибших при прорыве трубы следователями пока не разглашаются. Пока только известно количество погибших и пострадавших.

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью. В подвале дома №21 по улице Советской Армии в Перми прорвало трубу отопления, все помещение залило кипятком. В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.

Чтобы откачать воду, понадобилось несколько часов. Сейчас на месте работают следователи, спасатели и коммунальные службы.

По факту гибели людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. Следственные действия будут проводить сотрудники центрального аппарата СК.