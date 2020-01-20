В подвал пермской гостиницы вылилось более 200 тонн кипятка

Об этом сообщили в Пермской сетевой компании. Представитель коммунальщиков Вячеслав Ермолаев пояснил, что теплосети в доме №21 по улице Советской Армии в Перми, где сегодня ночью погибли люди, являются бесхозными.

- Произошла утечка теплоносителя, - говорит он. - Сейчас она устранена. Для выяснения причин аварии создана комиссия.

Воду из подвала откачивали с ночи до 10 часов утра. В доме, где находится гостиница и соседних пятиэтажках сейчас отключено электричество, отопление и горячая вода.

- Я проснулась ночью, - говорит жительница дома №21 Ольга Леонтьева. - Света не было, выглянула в окно, идет пар из подвала. Я думала, дым, пожар, испугалась. Все отключено часов с трех ночи примерно. Смотрю, на улице пожарные бегают, скорые приехали.

Сейчас на месте происшествия работают следователи в резиновых сапогах, так как в подвале очень сыро. Из подъездов дома продолжает идти пар. Когда в жилых зданиях возобновится подача электричества и отопления, пока не известно.

Напомним, сегодня ночью в пермском хостеле "Карамель", находящемся в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома, произошел прорыв магистральной трубы отопления. От термических ожогов погибли пять человек, есть и пострадавшие.

Среди них - сотрудники МЧС, принимавшие участие в спасательной операции: три человека госпитализированы в ожоговый центр, еще трое от госпитализации отказались.

По факту гибели людей Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, следственные действия будут проводить сотрудники центрального аппарата СК.