Омич, которого не пустили на корпоратив, устроил стрельбу в кафе

Омская полиция возбудила уголовное дело в отношении омича, устроившего стрельбу в торговом комплексе "Мускат". В больницу доставлена 36-летняя женщина.

По предварительным данным, кафе, расположенное на территории торгового комплекса, закрылось на спецобслуживание. Одна из фирм решила провести в нем корпоративный праздник. Проходивший мимо мужчина захотел присоединиться к веселью и попытался пройти внутрь. Однако ему было отказано во входе. Спустя некоторое время обиженный посетитель вернулся с ружьем.

- Он произвел выстрел в дверь помещения, в результате чего ранение голени получила 36-летняя женщина, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Пострадавшую госпитализировали, угрозы ее жизни нет. Личность стрелка уже установлена. В настоящее время его разыскивает полиция.