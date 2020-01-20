В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

В Железногорске, городе в 25 километрах к северо-востоку от Красноярска, завели уголовное дело после того, как стало известно об беременности местной 13-летней школьницы.

Напомним, ранее врачи, которые диагностировали беременность у несовершеннолетней, сообщили об этом в правоохранительные органы. Пришедшая на прием семиклассница оказалась на восьмой неделе беременности. В соцсетях местные жители сообщали, что отцом ребенка может быть ученик другой школы - по возрасту еще младше девочки.

По данному факту региональный СК начал проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 14-летнего возраста). По предварительной версии следователей, школьница в ноябре 2019 года вступила в интимную связь со своим знакомым, в результате чего забеременела. При этом возраст знакомого не уточняется.

Обстоятельства этой истории устанавливаются. Расследование продолжается