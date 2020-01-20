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20.01.2020 17:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Имперский Русский балет поставил "Щелкунчика" на псковской сцене

Текст: Елена Немирова (Псков)
Имперский Русский балет выступил на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области и юными воспитанниками псковского образцового коллектива - студией классического танца "Щелкунчик". Они дали в Пскове два представления балета П. И. Чайковского "Щелкунчик", и оба раза в зале был аншлаг, а по окончании действия псковские музыканты кричали танцорам "браво" наперебой со зрителями.

Художественный руководитель Имперского Русского балета Гедиминас Таранда впервые привозил в Псков "Щелкунчик" весной 2018 года, и уже тогда познакомился с воспитанникам псковской студии классического танца "Щелкунчик" имени Л. Г. Изотовой (художественный руководитель - Юлия Филиппова), дал им мастер-класс и включил их в представление наравне с профессиональными танцорами.

Фото: Виктор Васильев /Малый драматический театр
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Но в прошлый раз они танцевали под фонограмму на сцене Псковского театра драмы и, как сказал Гедиминас Таранда в минувшую пятницу перед премьерой "Щелкунчика" на сцене Псковской областной филармонии, тогда и представить себе не могли, до каких за такое короткое время поднимутся "высот".

Ведь с того же времени началось сотрудничество Имперского Русского балета с оркестром Псковской областной филармонии, поэтому уже осенью 2018 года новый дирижер оркестра Николай Хондзинский и Гедиминас Таранда осуществили две совместные постановки: "Болеро" на музыку М. Равеля и "Шехеразаду" Н. А. Римского-Корсакова.

Их следующим совместным проектом стал балет "Лебединое озеро" на Фестивале русской музыки в марте прошлого года.

А нынче они представили псковской публике балет "Щелкунчик" под живую музыку теперь уже Губернаторского оркестра (такое название симфонический оркестр Псковской филармонии носит с 24 декабря).

Отвечая на вопрос, насколько этот проект оказался трудным для псковских музыкантов, художественный руководитель и дирижёр Губернаторского оркестра Псковской области Николай Хондзинский сказал, что им всего сложнее было отказаться от привычки играть по заученному и выработать в себе умение мгновенно реагировать на движения танцоров.

"Так что если вы спрашиваете, в каких муках это все рождалось, то муки были вполне ощутимыми, но такой опыт приносит оркестру огромную пользу".

"Могу подтвердить, что никто из музыкантов не остался безразличным к этому проекту. Я не даю им возможности играть "пустыми" и не тратить себя. Мне в коллективе не нужны простые ремесленники, с такими я расстаюсь. Очень важно, чтобы все старались и понимали свою ответственность перед музыкой Петра Ильича и перед более чем полутора тысячами зрителей".

Вместе с артистами Имперского Русского балета и музыкантами Губернаторского оркестра ответственность за проект, как уже было сказано, несли учащиеся псковской студии классического танца.

При этом те юные псковские танцоры, которые начинали с Имперским Русским балетом два года назад "ангелочками", по словам Гедиминаса Таранды, уже успели подрасти до "солдат" - то есть, "перешли в новое качество артистов балета".

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
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А главное, подчеркнул Гедиминас Таранда, что подобные совместные проекты воспитывают у псковичей традицию любви к балету и к классической музыке вообще. Поэтому Имперский Русский балет как приехал в 2018 году в Псковскую область - так с тех пор оттуда не уезжает, шутил на псковской филармонической премьере "Щелкунчика" Гедиминас Таранда, и пообещал впредь каждые полгода привозить псковичам в подарок по балету.

И сразу же проанонсировал ближайшие спектакли. Уже в конце марта Имперский Русский балет вместе с Губернаторским оркестром Псковской области представит на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии шедевры классической хореографии: балеты "Шопениана" и "Спящая красавица".

"Интерес псковичей к балетным постановкам оказался настолько сильным, что теперь мы точно знаем, что будем отдельно развивать в Псковской филармонии это направление, - добавил Николай Хондзинский. - Мы собираемся расширять наш балетный репертуар и сотрудничество с российскими балетными труппами. Я также надеюсь, что "Щелкунчик" на сцене большого концертного зала Псковской филармонии во время святок станет псковской новогодней традицией, как и в музыкальных театрах многих европейских городов, включая Москву и Санкт-Петербург".

Актуальность "Щелкунчика" для Николая Хондзинского неоспорима. "Мы живем в очень странное время: время глобального потепления в природе и тотального похолодания между людьми. И именно сейчас нам как никогда нужны такие спектакли, наполненные теплом и любовью авторов к музыке и зрителям. Это именно то, что лечит от безразличия, которым больно уже целое поколение".

Культура Музыка Классика Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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