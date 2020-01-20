Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы

Венгерская авиакомпания-лоукостер откроет летом 2020 года четыре новых прямых рейса из петербургского аэропорта Пулково в города Европы - Бухарест (Румыния), Софию (Болгария), Вильнюс (Литва), Братиславу (Словакия).

Это стало ожидаемым следствием того, что с 1 января текущего года аэропорт Пулково первым в России получил так называемый режим седьмой степени свободы воздуха для зарубежных авиаперевозчиков сроком на пять лет. Несколько крупных авиакомпаний-лоукостеров сразу заявили о готовности сотрудничать с Пулково на новых условиях. Первой сообщила о введении новых рейсов венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air.

Генеральный директор авиакомпании Джозеф Варади отметил, что благодаря двум недавним новшествам - "открытому небу" и электронным визам - туристическая привлекательность Петербурга значительно выросла.

Как сообщают в управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы", цена на билет в одну сторону по новым направлениям будет начинаться от 29,99 евро. Известны дни предстоящих полетов. Так, рейсы в Братиславу будут выполняться с 1 июля по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В Вильнюс - с 3 июня по средам и воскресеньям. В Бухарест - с 1 июля по понедельникам, средам и пятницам. В Софию - со 2 июля по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты уже доступны к бронированию.