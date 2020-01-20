Новости

Путин поручил улучшить интеграцию мигрантов 19:40
На 27-м году жизни умерла артистка театра "Провинция" Марина Рузавина 19:19
Поправки в Конституцию не позволят затягивать назначение кабмина 19:07
Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу 18:53
В Калининграде главбуха обвинили в присвоении 30 миллионов рублей 18:53
В Госдуме рассказали об усилении роли Госсовета 18:50
В Дагестане котята сожгли дом приютившей их пенсионерки 18:40
Российский фильм "Город уснул" вошел в программу "Форум" "Берлинале" 18:29
В Госдуме рассказали, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию 18:25
Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни 18:12
В США выясняют, действительно ли опасен автопилот Tesla 18:00
Семьи погибших при прорыве трубы в Перми получат по 500 тысяч рублей 17:56
Участница конкурса красоты со сцены обвинила организаторов в мошенничестве 17:54
В Крыму троллейбус с пассажирами снес столб 17:53
В Госдуму внесена поправка о решениях межгосударственных органов 17:46
В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма 17:45
Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы 17:39
На месте прорыва трубы в Перми начались ремонтные работы 17:38
В Японии в квартире площадью 11 квадратных метров жили 163 кошки 17:33
АвтоВАЗ прекратил выпуск некоторых версий Lada 4x4 17:31
ЦБ предупредил о рисках потери маржи при рефинансировании ипотеки 17:23
Поправки к Конституции определяют требования к кандидату в президенты 17:21
Под Смоленском мужчина взорвал свой дом гранатой 17:09
В крещенских купаниях в Москве приняли участие более 125 тысяч человек 17:07
Новый посол США в РФ вручил копии верительных грамот 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Где отдохнут россияне во время праздников в феврале и марте
Россияне стали реже менять смартфоны
Россияне стали реже менять смартфоны
20.01.2020 18:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Жительница Петербурга, которая в середине декабря чуть не выбросила свою 2-летнюю дочь с пятого этажа "чтобы сделать ангелом", отправили в психиатрический стационар.

В Ленобласти завели дело о попытке похищения школьницы

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщине предстоит судебно-психиатрическая экспертиза. С соответствующим ходатайством выступила сторона следствия.

Напомним, 14 декабря на улице Караваевской чудом спасли 2-летнюю девочку. Жительница квартиры на пятом этаже открыла окно и стала выбрасывать вещи. Перепуганные соседи вызвали участкового Наиля Исламова.

Когда участковый подошел к дому, то увидел, что женщина не просто выбрасывает вещи, она на вытянутых руках держит маленькую девочку и обещает выбросить ее с высоты. Участковый бросился в квартиру и смог отобрать у женщины ребенка. Девочку тут же госпитализировали, с ней все в порядке. В квартире находился также 12-летний мальчик. Его также увезли из квартиры в медицинское учреждение.

На мать завели уголовное дело. Но у следователей есть серьезное подозрение, что женщина не в себе.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Госдума 21 января рассмотрит поправки о должности зампреда Совбеза РФ
В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию
СК показал видео из затопленной кипятком пермской гостиницы
Депутаты поддержали идею о запрете комиссии за платежи по ЖКХ
Число заболевших пневмонией в Китае увеличилось до 217 человек
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов