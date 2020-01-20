Петербурженку, желавшую сделать дочь "ангелом", отправили в психбольницу

Жительница Петербурга, которая в середине декабря чуть не выбросила свою 2-летнюю дочь с пятого этажа "чтобы сделать ангелом", отправили в психиатрический стационар.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщине предстоит судебно-психиатрическая экспертиза. С соответствующим ходатайством выступила сторона следствия.

Напомним, 14 декабря на улице Караваевской чудом спасли 2-летнюю девочку. Жительница квартиры на пятом этаже открыла окно и стала выбрасывать вещи. Перепуганные соседи вызвали участкового Наиля Исламова.

Когда участковый подошел к дому, то увидел, что женщина не просто выбрасывает вещи, она на вытянутых руках держит маленькую девочку и обещает выбросить ее с высоты. Участковый бросился в квартиру и смог отобрать у женщины ребенка. Девочку тут же госпитализировали, с ней все в порядке. В квартире находился также 12-летний мальчик. Его также увезли из квартиры в медицинское учреждение.

На мать завели уголовное дело. Но у следователей есть серьезное подозрение, что женщина не в себе.