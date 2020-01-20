Сколько нужно будет заплатить за "красивые" автономера

Два из них - это поправки в налоговый кодекс, которыми устанавливается, сколько с автомобилистов брать за "красивый" номер. А также порядок установления региональными властями стоимости таких номеров.

Так, согласно этим документам, самая дорогая госпошлина - 600 тысяч рублей будет взиматься за знаки с одинаковыми буквами и цифрами. Столько придется выложить за право обладать, например, номером "О555ОО".

Значительно дешевле одинаковые цифры обойдутся, если буквы будут разные. Например за номер "О777ВК" госпошлина составит всего 150 тысяч рублей.

Одинаковые буквы вообще значительно удорожают госномер. Так, за номер "А300ПР" надо будет отдать в казну 100 тысяч рублей. А за номер "К300КК" - 450 тысяч рублей.

За номера с цифрами 001, 002, 003 и далее госпошлина составит 100 тысяч рублей. А за тот же порядок цифр, но с одинаковыми буквами придется заплатить 300 тысяч.

За цифры 010, 020 и далее потребуется заплатить 50 тысяч. За них же с одинаковыми буквами - 150 тысяч.

За все остальные сочетания цифр, но с одинаковыми буквами надо будет заплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей.

За номера, в которых буквы разные, а набор цифр не соответствует выше названным, госпошлина составит 5 тысяч рублей. Напомним, что сейчас госпошлина за регистрационный знак составляет 2 тысячи рублей.

При этом размер госпошлины может быть увеличен или уменьшен региональными законами, но не более, чем в десять раз.

А если законодательство региона позволяет проводить электронные аукционы, то размер госпошлины будет установлен по итогам такого аукциона, но не ниже установленных налоговым кодексом или местными законами.

Примечательно, что в случае передачи номера на сохранение, или при получении машины в наследство с таким красивым номером, за него потребуется также заплатить такую же госпошлину.