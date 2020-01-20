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Рубрика: В мире

Трамп: США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Фото: AP Photo/Eric Gay Фото: AP Photo/Eric Gay
Фото: AP Photo/Eric Gay

Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в воскресенье перед представителями американского аграрного сектора в штате Техас.

Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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По его словам, иметь хорошие отношения с Россией и Китаем - это хорошо, как и со многими другими странами. "Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах", - цитирует ТАСС хозяина Белого дома.

Ранее в январе Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле. Надо поладить с Москвой, ведь "охота на ведьм" закончилась, заявил американский лидер, имея в виду расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США. Трамп уже не раз подчеркивал, что Вашингтон стремится к тому, чтобы отношения с Москвой были хорошими.

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