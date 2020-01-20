В Беларуси может появиться фонд для защиты работников предприятий-банкротов

По словам профсоюзного лидера, задолженность по заработной плате и взносам в Фонд социальной защиты населения со стороны предприятий-банкротов сегодня составляет в РБ свыше 14 миллионов долларов.

Еще три года назад, напомнил Орда, ФПБ предложила создать механизм компенсации работникам утраченного заработка. В истекшем году министерства экономики и финансов уже разработали концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты при банкротстве, которая предполагает, что те организации, которые теоретически могут попасть под ее процедуру, будут отчислять в "Белгосстрах" 0,04 процента от фонда оплаты труда. Из него и будут затем производиться выплаты в счет утерянного заработка за три месяца, пояснил он.

Михаил Орда также проинформировал президента о расширении практики правовой профсоюзной инспекции, цель которой - защита прав трудящихся. "За пять лет 418 незаконно уволенных работников восстановлены на работе. Только в прошлом году в 120 случаях мы отстаивали в судах интересы членов профсоюза", - рассказал руководитель федерации. Он также представил главе государства предложения по улучшению работы Могилевского завода "Строммашина" и Брестского электролампового завода, которые сейчас "переживают не лучшие времена".

Во время встречи был затронут вопрос создания первичных профсоюзных организаций и в первую очередь на частных предприятиях. "Требование главы государства неизменно: профсоюз обязательно должен быть там, где есть трудовые отношения, для защиты законных прав трудящихся", - резюмировал Орда.