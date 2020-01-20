В Госдуме рассказали об усилении роли Госсовета

В профильном комитете пояснили внесенную президентом РФ поправку об укреплении роли Государственного совета РФ.

В пояснительной записке к документу, текст которого размещен в думской базе данных, говорится, что президент РФ формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти". Другие цели - определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил журналистам, что Госсовет будет конституционным органом, который займется рассмотрением вопросами внутренней и внешней политики РФ.

- Это будет орган, который формируется президентом, - уточнил парламентарий, - фактически он сейчас существует, мы просто вносим положение о нем в Конституцию.