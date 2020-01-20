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20.01.2020 17:46
Рубрика: Власть

В Госдуму внесена поправка о решениях межгосударственных органов

Пакет поправок к Конституции Российской Федерации, внесенный в Госдуму, предусматривает приоритет Основного закона над решениями межгосударственных органов.

"Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации", - говорится в законопроекте.

Путин предложил закрепить в Конституции гарантии индексации пенсий

Ранее Владимир Путин указал, что документы, которые противоречат Конституции РФ, вообще не должны заключаться. А если такой договор уже заключен и обнаружено нарушение Основного закона - не должен действовать на территории нашей страны. Многие государства давно "без всякого стеснения прописали", что на их территории действует все, что не противоречит их Основному закону.

"Это совсем не значит, что мы уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов РФ. Но только не Конституции!" - пояснил глава государства в Ново-Огарево на встрече с участниками группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Власть Право Президент Конституция России

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