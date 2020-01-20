В Южной Корее сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом

В Южной Корее сообщили о первом подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом информирует РИА Новости.

Заболела женщина, которая приехала из города Ухань в китайской провинции Хубэй. Именно оттуда началось распространение нового вируса. При прохождении карантинного досмотра выяснилось, что у женщины повышенная температура. Ее положили в местную больницу и изолировали.

Тем временем власти КНР подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку. В связи с этим, по словам представителя Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Цзэн Гуана, необходимо предпринять меры, чтобы избежать эпидемии.