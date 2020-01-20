В КНР подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

Власти КНР подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Отмечается, что существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными. В связи с этим, по словам представителя Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Цзэн Гуана, необходимо предпринять меры, чтобы избежать эпидемии.

Ранее власти Китая уже приступили к установке специальных детекторов для выявления инфицированных коронавирусом нового типа. Оборудование было смонтировано в аэропорту и на вокзалах города Ухань, где больше всего заболевших.

Согласно последним данным, количество инфицированных увеличилось до 217 человек. 198 случаев зарегистрировано в Ухане, пять - в Пекине, 14 - в провинции Гуандун. Еще семь человек были госпитализированы в различных частях страны с подозрением на пневмонию (пока диагноз не подтвержден). Три человека скончались от осложнений, вызванных этим заболеванием, для которого характерны повышенная температура, кашель и одышка.