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20.01.2020 15:04
Рубрика: Власть

В Кремле дали разъяснения по голосованию по поправкам в Конституцию

Текст: Кира Латухина
Форма и время голосования по поправкам в Основной закон будут определены в ходе работы конституционной комиссии, возможно, в виде отдельного закона или одной из статей закона об этих изменениях, заявили в Кремле.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Предложенные в Послании Федеральному Собранию главой государства поправки в Конституцию не касаются основополагающих статей и не имеют отношения к ним, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что это должно быть именно голосование, причем в целом оно не обязательно", - подчеркнул представитель Кремля. "Речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей Основного закона", - уточнил он.

Фото: РИА Новости
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"Но президент посчитал необходимым свериться с точкой зрения народа, поэтому и говорил об этом голосовании. Де-юре оно не обязательно", - продолжил пресс-секретарь главы государства.

"Юридически это голосование, форма и время будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии. В виде отдельного закона это будет формализовано, или в виде одной из статей закона об этих изменениях - пока на сей счет какого-то окончательного решения нет", - заключил Песков.

На вопрос о том, как формировался состав комиссии, пресс-секретарь главы государства заметил, что "из разных срезов общества". "Представители самых разных профессий, социальных групп и разных специализаций", - пояснил он.

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