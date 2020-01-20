В Перми начали доставать погибших при прорыве трубы в отеле

В Перми начали извлекать погибших при прорыве трубы в гостинице. После откачки воды из подвала туда спустились сотрудники МЧС и следователи.

Освещение во всем здании отключено, поэтому для подачи электричества используют переносные генераторы. Пятеро погибших пока находятся в подвале. После того, как следователи осмотрят тела, их вынесут и отправят для проведения судебно-медицинской экспертизы.

На месте происшествия работают десятки сотрудников МЧС и СК. Из подвала пятиэтажки, где находится отель "Карамель", до сих пор идет пар - пожарные только недавно закончили откачивать кипяток. Гостиница находится в Индустриальном районе Перми, на улице Советской Армии. Дом старый, построен в 60-х годах прошлого века.

Напомним, ночью в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение отеля оказалась залито кипятком. По последним данным, погибли не менее пяти человек, еще трое доставлены в больницу с ожогами.