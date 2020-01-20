В России выдали первые загранпаспорта, оформленные роботами

Документы оформляются с помощью криптобиокабин (КБК) - отечественных программно-аппаратных комплексом, которые позволяют упростить, ускорить процесс, а главное, решить проблему очередей. В перспективе такая схема может использована для выдачи электронных паспортов граждан РФ.

Новую технологию уже протестировали на базе нескольких многофункциональных центров "Мои документы". Схема работы проста: гражданину нужно подать заявления на портале госуслуг или в МФЦ, после чего он получает индивидуальный штрихкод, который надо будет отсканировать в криптобиокабине.

Затем, следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, человек самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Также потребуется отсканировать разворот с фото российского паспорта. Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему "Мир", проходят проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю.

Проект реализует "Ростелеком" совместно с концерном "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех").

В начале октября завершились предварительные комплексные испытания криптобиокабин с участием МВД, Минкомсвязи, Минфина, Минэкономразвития, "Гознака", НИИ "Восход" (оператор ИТ-системы выдачи загранпаспортов нового поколения), тестовых МФЦ. Первыми новые комплексы получили Москва и область.

По словам первого вице-президента "Ростелекома" Владимира Кириенко, в 2019 году "Ростелеком" заключил договоры с МФЦ более 50 регионов страны на поставку и монтаж комплексов.

"По статистике в России ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, три четверти из которых - биометрические. Сейчас процесс выдачи паспортов практически полностью автоматизирован - за исключением сдачи биометрических данных, - отмечает исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. - Криптобиокабина создавалась, чтобы решить эту проблему".

Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов - у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Также криптобиокабины уменьшают риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации, добавил Евтушенко.