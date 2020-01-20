В США выясняют, действительно ли опасен автопилот Tesla

Национальная служба контроля за безопасностью дорожного движения США (NHTSA) рассмотрит коллективную жалобу на самопроизвольные ускорения автомобилей Tesla, приводящие к авариям. Жалоба потенциально затрагивает до 500 000 эксплуатирующихся на дорогах Tesla.

Некоторые происшествия, на которые ссылаются в жалобах заявители, напоминают скорее "голливудские страшилки". В штате Массачусетс некая владелица направлялась к своему гаражу, как вдруг пустая Tesla ринулась вперед и протаранив гаражные ворота уткнулась в стену. Или случай в Пенсильвании: водитель Tesla парковался на школьной стоянке, а внезапно "взявшая с места" машина перескочила через бордюр и уперлась в сетчатый забор.

Всего в жалобе отражено 127 эпизодов, в основном они о неудачных заездах в гараж и "поцелуях" в бампер впереди стоящей машины в пробках. К счастью, без жертв. Другие - это просто ссылки на похожие сообщения в СМИ. Служба приняла заявление к рассмотрению, а значит ее экспертному совету предстоит вскоре решить, назначать ли расследование по ситуации.

Практически аналогичную жалобу NHTSA получила в сентябре 2019 года от двух тысяч владельцев Tesla 2012-2019 годов выпуска, которые решили, что обновление программной оболочки является недостаточной гарантией от самовозгорания. Составитель жалобы адвокат Эдвард Чен с обличающими масштабы угрозы речами уже выступает в СМИ.

Стоимость акций компании Tesla сейчас рекордно высока, а общая капитализация превышает совокупную капитализацию Ford и General Motors.

Кстати, NHTSA расследует аварию, произошедшую 29 декабря, когда Tesla Model 3 врезалась в пожарную машину и погиб ее пассажир.