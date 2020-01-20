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20.01.2020 20:33
Рубрика: Культура

Валерий Гергиев был заменен в Венской опере за 5 минут до начала спектакля

Текст: Андрей Золотов-мл. (Вена)
Заключительное в серии спектаклей представление оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" прошло в воскресенье в Венской государственной опере без всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева за пультом. Вместо него дирижировал хорошо знакомый российской публике немецкий дирижер Михаэль Гюттлер, который сообщил "Российской газете", что окончательное решение о замене принималось за пять минут до начала спектакля.

Этот эпизод, широко обсуждающийся в музыкальных кругах, подтвердили "Российской газете" в пресс-службе Венской оперы.

Фото: Пресс-служба Псковской областной филармонии
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"Когда вчера стало ясно, что Валерий Гергиев вовремя не может прибыть к началу представления, директор Доминик Мейер попросил Михаэля Гюттлера дирижировать спектаклем. Таким образом, Лоэнгрин мог начаться вовремя в 17:00," сообщил "РГ" пресс-секретарь театра Андрэ Комплой.

Директор объявил замену с авансцены перед началом спектакля, как принято в Вене объявлять срочные замены ведущих артистов. Срочная замена дирижера, да еще и по причинам, не связанным с внезапной болезнью, - случай для Вены редкий. "Директор сказал, что не хотел, чтобы 2300 слушателей в зале и 400 человек за кулисами, которые пришли вовремя, должны были бы ждать начала," - сообщил "РГ" Комплой.

Как сообщил Гюттлер, ему позвонили за один час 10 минут до начала спектакля, в 15:50, с просьбой быть готовым выйти за пульт. "Однако в 15:50 было еще ни коим образом не ясно, что я буду дирижировать. Около 16:30 меня попросили подготовиться - одеть фрак и так далее. Похоже, Гергиев приземлился в венском аэропорту Швехат около 16:45. Директор Мейер принял решение только около 16:55, когда стало ясно, что Маэстро Гергиев опоздает по меньшей мере на полчаса", сообщил в письменном интервью Гюттлер.

Фото: Станислав Левшин
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Замены и задержки преследовали эту серию представлений "Лоэнгрина", привлекшую к себе особое внимание дебютом в заглавной партии всемирно известного польского тенора Петра Бечалы и "звездным дирижером", как его называют в Вене, Гергиевым за пультом. На первом спектакле 9 января театр был вынужден срочно заменять заболевшего Бечалу (вместо него на сцену вышел немецкий тенор Клаус Флориан Фогт). Как сообщает на своем сайте австрийская газета Salzburger Nachrichten со ссылкой на национальное информационное агентство АПА, с задержкой начался "Лоэнгрин" 16 января, когда Гергиев застрял в вызванной аварией пробке на автобане. По-видимому, это заставило директора искать замену в воскресенье, когда стало ясно, что Гергиев опять задерживается.

"Лоэнгрин" стал лишь вторым спектаклем в Венской опере, которым дирижировал Гергиев. В апреле прошлого года всемирно известный дирижер, неоднократно выступавший с играющим в Венской опере Венским филармоническим оркестром, впервые спустился в оркестровую яму, чтобы продирижировать серией спектаклей "Парсифаль" Вагнера. За этими выступлениями, ставшими успехом как среди публики, так и среди критиков, последовало объявление о том, что Гергиев будет дирижировать в Вене и "Лоэнгрином". Вопрос "РГ" о том, скажется ли замена на будущих взаимоотношениях Венской оперы и Гергиева, пресс-служба театра оставила без ответа. Летом этого года произойдет смена менеджмента Венской государственной оперы: место уезжающего на пост директора миланского театра La Scala Мейера займет новый директор Богдан Рошчич.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Параллельно с представлениями оперы Вагнера, Гергиев с большим успехом продирижировал 11 и 12 января русской программой в двух концертах Венского филармонического оркестра. Прозвучали Первая симфония П.И. Чайковского "Зимние грёзы" и симфоническая сюита Н.А. Римского-Корсакова "Шахерезада". Это исполнение, с энтузиазмом воспринятое венскими критиками, транслировалось по первой программе австрийского федерального общественного радио Ö1, а его запись в феврале будет показана по телеканалу ORFIII, сообщила телерадиокомпания ORF.

Культура Музыка Классика Персона: Валерий Гергиев

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