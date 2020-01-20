В NASA появился прибор, который "взвесит" галактику и найдет жизнь

В обсерватории Китт-Пик (США, штат Аризона) NASA начал функционировать уникальный прибор, который позволит измерять массу далеких космических объектов - звезд и экзопланет, что, в свою очередь поможет в поисках жизни во Вселенной. Речь идет о специальных "весах", которые могут в перспективе удаленно взвесить всю нашу галактику, Млечный Путь и дать совершенно новое понимание того, как она устроена. Об этом сообщается на официальном сайте обсерваторий NASA.

Астрономический инструмент получил название NEID. Конечно, он не измеряет массу в прямом выражении, привычном большинству людей, а рассчитывает величину гравитационного воздействия экзопланет на свои звезды. Если знать эту единицу, можно вычислить массу планеты, поскольку тела в космосе влияют друг на друга с помощью гравитации. Вопрос в том, насколько велико это воздействие.

Например, маленькая, но плотная и тяжелая Земля вынуждает Солнце колебаться со скоростью 0,3 км/ч вдоль оси его вращения. В то же время влияние Юпитера значительно более сильное из-за его больших размеров и массы - Солнце под его влиянием колеблется со скоростью 46 километров в час вдоль своей оси. Все эти колебания можно измерять извне, на чем и построен принцип, позволяющий "взвесить" массу отдаленных планет.

По сообщениям астрономов, NEID является самым совершенным и чувствительным из подобных инструментов. Он втрое точнее всех своих предшественников, что позволяет ему измерить колебания и установить массу даже самых далеких экзопланет и звезд.

В перспективе ученые надеются постепенно провести взвешивание всех объектов в нашей галактике. Это позволит не только досконально изучить структуру Млечного Пути, но и установить перечень экзопланет, которые потенциально пригодны для жизни. Ведь масса планеты в значительной мере влияет на то, каково ее расстояние от звезды, каковы условия на поверхности и может ли там быть вода в жидком виде. Как уже недавно писала "РГ", астрономы обнаружили первую из таких планет, на которой возможна жизнь.

Для работы аппарата NEID нужны особые уникальные условия. В том числе это калибровка и поддержание температуры с точностью до одной тысячной градуса. Только в данном случае можно отсеять реальные данные о колебаниях от "шумового" воздействия плазмы самих далеких звезд, которая затрудняет наблюдения.

Первой целью для NEID астрономы выбрали звезду под номером 51 из созвездия Пегаса.