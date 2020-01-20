Видео: любительница селфи уронила смартфон под колеса машины

Душераздирающее зрелище, сказал бы об этом видео герой старого советского мультфильма, поистине душераздирающее. Любители - а особенно любительницы - селфи по всему мира сочувственно охнут на 2-й секунде и вместе с героиней ролика прольют несколько горьких слез.

Эффектная девушка высунулась из пассажирского окна суперкара, чтобы сделать селфи в выгодном ракурсе, но не смогла удержать смартфон в наманикюренных пальчиках. Девайс выскользнул из ее рук и упал мало того, что не внутрь салона, а наружу, на асфальт, так еще и под колеса машины.

Через полсекунды раздался негромкий хруст, от которого мурашки по коже пробежали у всех любителей модных смартфонов. Интересно, сможет ли страховавшая автомобиль компания рассмотреть эту трагедию как страховой случай, как бескровное, но очень страшное ДТП, и возместить бедняжке ее потерю?