Водители, обвиняемые в оставлении места ДТП, получат право на адвоката

Водители, обвиняемые в бегстве с места аварии, могут получить право на адвоката от государства. В марте в правительство должен быть внесен проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях.

Документ прописывает процедуру рассмотрения таких дел и в судах, и в административных органах. В том числе предлагается прописать обязательное участие адвоката в делах, где гражданину грозит административный арест. Под эту норму попадут в том числе водители, которым вменяют оставление места ДТП. Адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Сикайло рассказал, как еще можно улучшить процедуру рассмотрения таких дел.

- Какие сегодня проблемы возникают из-за того, что процедура рассмотрения дел в рамках КоАП не регламентирована?

Алексей Сикайло: Порядок рассмотрения дел в КоАП есть. Процедура рассмотрения дел не регламентирована отдельным законом (кодексом). Есть соответствующие нормы в рамках АПК и ГПК. В любом случае, для определения того, по какой процедуре и в какой суд обращаться, а также как следует оспаривать вынесенное государственным органом исполнительной власти постановление, желательно обратиться к профессиональному юристу.

- Часто ли привлекаются адвокаты для защиты клиентов, которых привлекают по КоАП?

Алексей Сикайло: Участие в деле адвоката, то есть профессиональная юридическая помощь, требуется довольно часто, особенно в случаях, когда дело касается предпринимательской деятельности. В большинстве дел, касающихся нарушения ПДД, на решение клиента о привлечении адвоката часто влияет экономический аспект - дешевле оплатить штраф (со "скидкой" в 50 процентов), чем привлекать адвоката. Такая ситуация складывается в основном по причине того, что издержки клиента на адвоката возместить либо невозможно, либо размер издержек существенно снижается судом без особых на то оснований.

- Какие можете предложить меры, чтобы усилить защиту прав граждан в рамках дел по КоАП?

Алексей Сикайло: Мы можем предложить квалифицированную юридическую помощь. Судейский подход к рассмотрению дел, при котором в основном мировые судьи считают себя продолжением ветви исполнительной власти, поменять мгновенно не получится. Мы также полагаем, что для усиления гарантий защиты стоило бы предусмотреть более эффективное, то есть полное или практически полное возмещение клиенту судом издержек на квалифицированного представителя.

- Сегодня суды и правоохранительные органы часто не принимают видеоматериалы от свидетелей. Есть ли какие-то законодательные проблемы? Как сделать, чтобы видео стало реальным доказательством и изучалось судами?

Алексей Сикайло: Сегодня суды часто выполняют функцию вышестоящего административного органа, рассмотрение дела ведется формально, бюрократический подход превалирует. Для них протокол - основное доказательство. Это и есть основная проблема.

Что касается видеоматериалов, то доказательство, в первую очередь, должно быть достоверным. Современные технические возможности, доступные обычному человеку, могут привести к появлению отредактированных материалов. Для того чтобы видео стало реальным доказательством, необходимо, чтобы возможность внесения в него изменений была технически очень сложна либо невозможна. При этом, если речь идет о ситуации, когда видеофиксация одновременно производилась административным органом, возможен подход, при котором требование об отсутствии технической возможности изменить запись клиентом можно и снизить, т.к. суд будет иметь возможность оценить доказательства в их совокупности.

Материал о Процессуальном кодексе по делам об административных правонарушениях читайте в ближайшем номере "РГ"