С Нового года вступило в силу много изменений, касающихся водителей. Некоторые, принятые в прошлом году, нормативные акты еще не вступили в силу. И все это вместе в конечном итоге породило массу мифов о том, что же теперь следует делать водителям. Один из них - о необходимости возить с собой диагностическую карту. Мол, теперь ее будут проверять на дороге, а за ее отсутствие штрафовать.

Это не так. Никто не обязывал водителей с начала года возить этот документ с собой. Полный перечень документов, которые должны быть у водителя, перечислен в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения. Он изменился 2 января. Но только в той части, в которой разрешается водителям, купившим электронный полис ОСАГО, предъявлять его в виде электронного документа. То есть на смартфоне или планшете. Диагностическую карту в этот список документов никто не добавлял.

Более того, сама диагностическая карта в виде бумажного документа скоро попросту не будет существовать. 8 июня вступают в силу поправки в закон о техосмотре, согласно которым диагностическая карта будет оформляться непосредственно в автоматизированной информационной системе ЕАИС ТО. На руки, и только по желанию автовладельца, будет выдаваться ее копия на бумажном носителе.

Ответственность за отсутствие диагностической карты на руках у водителя Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрена.

Зато с 27 июля вступают в силу поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность за "управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта". Иными словами, накажут за то, что в ЕАИС ТО на данный конкретный автомобиль нет диагностической карты.

Причем выявлять это нарушение будут с помощью камер автоматической фиксации. При этом в КоАП четко прописано, что наказать такого нарушителя можно только один раз в сутки. То есть если он в один прекрасный день без техосмотра проедет под десятком камер, штраф ему придет один. Но - серьезный. Две тысячи рублей. Напомним, что за отсутствие полиса ОСАГО у нас штраф - 800 рублей.

Если на машине без техосмотра проехать под десятком камер в сутки, штраф придет один

Напомним, что если машине не исполнилось три года, то в диагностической карте она не нуждается. Начиная с 3 и до 7 лет техосмотр надо проходить раз в два года. А машинам старше 7 - каждый год. Автобусы и такси должны проходить ТО раз в полгода.

Без действующей диагностической карты невозможно купить полис ОСАГО. А без него нельзя управлять автомобилем. Но хитрые автовладельцы и здесь приспособились проходить техосмотр на старых машинах раз в два года. Они покупают страховку, пока старая диагностическая карта еще действует. Например, когда до истечения года осталось 10 дней. И следующий год ездят с полисом ОСАГО, но без техосмотра.

Когда начнет действовать наказание за отсутствие диагностической карты в ЕАИС ТО, такая практика уйдет в прошлое.

Напомним, что поправки в закон о техосмотре также входят обязательное фотографирование автомобиля при проведении техосмотра и размещение этих фотографий в ЕАИС ТО с указанием координат места съемки. Предполагается, что это позволит прикрыть практику торговли диагностическими картами, когда автомобилисты приобретали их, даже не приезжая на пункт техосмотра. Но есть подозрения, что найдутся способы обойти и эту преграду.