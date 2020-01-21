Al Hadath сообщил об отсутствии пострадавших при обстреле Багдада

В результате ракетного обстрела "зеленой зоны" Багдада никто не пострадал. Об этом информирует телеканал Al Hadath.

Напомним, вблизи американского посольства упали три ракеты. В диппредставительстве сработали сигналы воздушной тревоги. В небо над иракской столицей были подняты вертолеты ВС США.

По предварительным данным, пуски были произведены из квартала Эз-Заафарания на юго-востоке столицы. Обстрелы привели к материальному ущербу.

В "зеленой зоне" Багдада расположены посольства иностранных государств и иракские государственные учреждения.