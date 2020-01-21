Для умных колонок, которые пока не приобрели в России массовой популярности, не все потеряно. В 2020 году продажи таких девайсов в нашей стране превысят один миллион устройств, прогнозируют аналитики Just AI.

Пока спрос на колонки сдерживают цены, но они будут снижаться. Фото: РИА Новости

Еще каких-то несколько лет назад о таких устройствах никто и не помышлял. Пользователи с удовольствием общались с голосовыми помощниками в своих смартфонах и были довольны. Первую умную колонку с голосовым ассистентом Alexa выпустила американская корпорация Amazon в конце 2014 года. Успех подстегнул других производителей создавать свои аналоги. Так появились HomePod от Apple, Google Home, Microsoft Invoke.

Колонки проигрывают музыкальные треки, ищут информацию в интернете, сообщают последние данные о погоде, пробках на дорогах, при необходимости могут вызвать такси, разбудить утром в назначенное время или почитать ребенку сказку на ночь.

По данным IHS Markit, уже в 2018 году мировой рынок умных колонок достиг объема в 7,9 млрд долларов. Лидирующие позиции на нем занимают США и Китай. В России продажи идут пока не так активно.

"В этих двух странах рынок умных колонок зародился значительно раньше, чем в России, - комментирует Михаил Комков, вице-президент по закупкам и развитию бизнеса компании "Связной". - Кроме того, на зарубежных рынках сейчас большая конкуренция между производителями, тогда как в России есть всего один лидер. Однако, несмотря на то, что российский рынок умных колонок является более молодым, мы наблюдаем положительную динамику. Так, например, во втором полугодии 2019 года продажи умных колонок в "Связном" в сравнении с первым полугодием выросли в 4 раза в штуках и в 3 раза в деньгах".

В 2020 году отечественную индустрию умных колонок ждет еще большее ускорение, считают аналитики Just AI. Рынок вырастет почти в 4 раза, объем продаж умных колонок достигнет 1,15 млн устройств. За место в доме российского пользователя будут соперничать уже пять игроков: на устройства с Алисой от "Яндекса" и партнеров придется около 60% рынка, 40% - займут три новых вендора с собственными ассистентами. Среди них колонка от Mail.Ru Group с голосовым помощником Марусей (выход девайса запланирован на I квартал 2020 года) и устройства на базе Google Ассистента.

С появлением новых игроков конкуренция на рынке станет жестче - производители начнут серьезно вкладываться в рекламу, задействуя крупные бюджеты, будут гораздо активнее работать с аудиторией вне Москвы и Санкт-Петербурга, знакомить россиян с возможностями устройств, использовать для продвижения и продаж ресурсы своих офлайн- и онлайн-площадок, считают аналитики. Сами устройства, по их мнению, станут более дешевыми и доступными для потребителей, что придаст дополнительный импульс развитию индустрии.

"С каждым годом будет расти функциональность устройств для решения различных задач. Еще одним фактором высокого спроса станет увеличение продаж устройств для умного дома, которым можно управлять с помощью колонки", - указывает Михаил Комков.

Беспокойство у большинства действующих и потенциальных пользователей умных колонок вызывает то, что девайсы записывают фоновые разговоры, а потом могут передавать их третьим лицам. Фобия появилась после громкой истории, когда встроенный в колонку голосовой помощник Alexa от Amazon, прослушав разговор американской супружеской пары, без разрешения владельцев отправил запись одному из адресатов.

В компании "диверсию" объяснили невероятным стечением обстоятельств и заверили, что сделают все возможное, чтобы не допустить повторения инцидента. Однако осадок, как говорится, остался.

Пользователи постоянно беспокоятся о приватности своей жизни и о сохранности данных, и началось это, конечно, не с умных колонок и голосовых ассистентов, комментирует Юлия Рыжих, директор по маркетингу Just AI.

Системы видеонаблюдения, камеры ноутбуков, смартфоны и другие носимые устройства с выходом в интернет находятся рядом с нами практически 24 часа в сутки, так что опасения, что за нами наблюдают и прослушивают, идут в ногу с развитием технологий. На деле это тревоги, скорее, психологического свойства. Производители умных колонок и других девайсов с ассистентами очень щепетильно относятся к персональным данным, считает Рыжих. Например, все данные, которые поступают на серверы "Яндекса", шифруются и деперсонализируются, то есть связать конкретного человека с данными невозможно. Некоторые устройства позволяют отключать микрофон.

"Новые игроки на российском рынке умных колонок - это ИТ-лидеры, представители телекома и финансового сектора. Они давно работают с персональными данными своих клиентов, и защита этих данных - вопрос репутации и стабильности бизнеса", - указывает Юлия Рыжих.

Безусловно, индустрия будет развиваться, будет расти надежность систем защиты данных, полагает собеседница "РГ". "Чем глубже голосовые ассистенты и умные колонки войдут в нашу жизнь, тем спокойнее мы будем относиться к этому новому виду коммуникации", - резюмирует Рыжих.