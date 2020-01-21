Что говорила новый министр культуры Ольга Любимова о российском кино

О популярности кино на интернет-платформах

- Мы не против, чтобы люди параллельно смотрели кино на онлайн-платформах. Вопрос, как это учитывать. Как узнать, что и сколько смотрят? Это можно измерить деньгами? Департамент кинематографии поддерживает арт-мейнстрим и артхаус, которые действительно потом выкладываются на онлайн-платформах. Мы радуемся успехам продюсеров таких фильмов, как "Довлатов". Радуемся, когда их на 7 миллионов рублей прокатали, на 30 - это абсолютная победа! Но при этом нам важно знать: эти картины просто так висят в интернете, для красоты? Или на них огромный спрос? Какая у них аудитория, какого возраста? Нужен механизм для аналитики.

О документальном кино в России

- Это наша боль. Есть специфика игрового и неигрового кино. Когда Гильдия или Ассоциация неигрового кино интересуются нашим планом развития индустрии, в ответ можно высказать недоумение: такой план должен быть прежде всего у них. Это они должны "трясти" министерство, предлагать миллионы идей. В неигровом кино есть свои мейджоры, лидеры, люди, прокатывающие свои картины. Когда на "Золотом орле" вышли победители, снявшие замечательный фильм "Медведи Камчатки", первое, что сказал продюсер Мирошниченко: это не одной сменой снималось. У них был огромный бюджет. Они фанаты своего дела: искали средства, заработали в прокате. Министерство поддерживает порядка двухсот неигровых фильмов в год. Стоит еще и вопрос - где показывать. Нет больше неигрового кино на телевидении! Еще несколько лет назад я говорила производителям: ваша проблема не в том, сколько вам дадут государственных денег, а в том, что показывать фильмы будет негде. Линейки документальных фильмов на федеральных каналах закрываются одна за другой.

О кинофестивалях

- Понятно, что 55 кинофестивалей, которые сейчас поддерживает министерство культуры, не должны представлять собой список, "отлитый в золоте". Каждый год на основании конкурса следует выбирать сильнейшие. Можно говорить и о том, что фестивали, возможно, в дальнейшем будут участвовать в питчингах, это обсуждается. Ведь фестивали меняются: одним нужна поддержка, другие справятся сами. Хорошие фестивали нужно поддерживать, плохие - зачем? Не лучше ли запустить еще одно игровое кино?

О кризисе профессиональных сценариев

- Шансы выйти из него есть. У нас очень интересно все устроено: например, мода на арт-мейнстрим приходит из телевизора, а не из игрового кинематографа. Мы там видим даже сценарный бум. Эти сценаристы рано или поздно состоятся и в игровом кино. Да и теперь у меня бывают невероятно интересные встречи со сценаристами.

Справка "РГ"

Ольга Любимова начинала карьеру на телевидении: была корреспондентом и ведущей программ на разных каналах, автор ряда документальных фильмов. В 2015 году являлась советником в департаменте кинематографии Минкультуры России, после чего ушла из ведомства на Первый канал. В Минкульт вернулась в 2018-м - на должность директора департамента кинематографии. Отец - ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов.