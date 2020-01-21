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В аэропортах, на вокзалах, станциях метро и в других местах большого скопления людей стало появляться все больше зарядок для гаджетов. С их помощью можно подпитать батарею электронного устройства, используя USB-порт. Оказывается, такие зарядки не так безопасны, как это может показаться на первый взгляд. Они вполне могут использоваться злоумышленниками для атак. Учитывая рост популярности общественных зарядных станций, такие риски будут становиться все более актуальными, прогнозируют эксперты "Лаборатории Касперского".
Общественные зарядки очень удобны, но лучше иметь при себе power bank. Фото: Сергей Михеев Общественные зарядки очень удобны, но лучше иметь при себе power bank. Фото: Сергей Михеев
Общественные зарядки очень удобны, но лучше иметь при себе power bank. Фото: Сергей Михеев

Существуют две потенциальные угрозы, которые скрываются за использованием зарядных станций в общественных местах.

Первая - физическая: гаджеты чувствительны к силе тока зарядки. Если она слишком большая, можно даже сжечь девайс, а если слишком маленькая - испортить аккумулятор. "Производители в большинстве случаев комплектуют устройство своим зарядным адаптером, который выдает ток, являющийся оптимальным для конкретного гаджета и его аккумулятора, - напоминает Виктор Чебышев, антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского". - Если зарядная стация неисправна, или по каким-либо причинам не подходит гаджету, то риск физического повреждения крайне велик. Более того, самого пользователя может ударить током".

Фото: iStock
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Вторая угроза относится к сфере кибербезопасности. По сути нам, как пользователям, неизвестно, что за оборудование находится за той или иной USB-розеткой на зарядной станции. Если оно просто выдает ток и больше ничего, то риски только физические. А если это не блок питания, а микрокомпьютер, то последствия могут быть печальными.

"Например, c некоторых популярных моделей смартфонов, подключенных по USB к компьютеру, можно считать входящие SMS или отправить сообщение,- поясняет Чебышев. - Если подключить к такой "злой зарядной станции" разблокированный смартфон, то как минимум злоумышленники могут увидеть содержимое карты памяти или защищенного хранилища, где могут быть, например, фото паспорта или другие конфиденциальные данные".

Помимо кражи пользовательских данных хакеры могут также установить на устройство вредоносную программу, добавляет Александр Вознесенский, эксперт лаборатории практического анализа защищенности "Инфосистемы Джет".

Как бы благонадежно ни выглядела зарядная станция, специалисты советуют использовать классическую розетку 220 вольт на стене и "родной" для девайса адаптер питания. Если рядом нет старой доброй розетки, можно пойти несколькими путями. Во-первых, купить на такой случай специальный USB-провод, в котором физически отсутствует возможность передачи данных, но есть функция, обеспечивающая питание. Во-вторых, приобрести внешний аккумулятор (power bank) и держать его наготове, когда предстоит длительное путешествие или активные переговоры-переписки с использованием гаджета. В-третьих, обзавестись устройством, функционал которого позволяет отключать передачу данных по USB-проводу. Такая возможность есть у многих современных смартфонов.

Что касается компьютеров, то они тоже могут быть уязвимы для хакеров. "Злоумышленники используют специальные кабели, на вид неотличимые от оригинальных, однако в разъеме находится устройство для отправки команд на компьютер. В отличие от смартфонов, компьютеру даже не потребуется ваше разрешение на передачу данных. Таким образом, ими могут завладеть преступники", - предупреждает Вознесенский.

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