Головин помог "Монако" выйти в 1/8 финала Кубка Франции

Футболисты "Монако" переиграли клуб четвертого дивизиона "Сен-Прив Сен-Илер" (3:1) и вышли в 1/8 финала турнира. На счету российского полузащитника Александра Головина голевой пас.

После непростого матча против "ПСЖ" в чемпионате Франции монегаски в матче 1/16 финала Кубка Франции встречались со скромной командой "Сен-Прив Сен-Илер", представляющей четвертый дивизион францзуского футбола.

Матч прошел в Орлеане, и "Монако" сделал все, чтобы не испытать серьезных проблем. Уже на 3-й минуте счет в матче открыл Бальде Кейта, которому ассистировал Головин. К 36-й минуте встречи все тот же Кейта и Виссам Бен-Йеддер сняли все вопросы о победителе. Соперник смог отыграть один гол - 3:1. Головин провел на поле 72 минуты, после чего был заменен.

В 1/8 финала Кубка Франции "Монако" сыграет с "Сент-Этьеном".