Госдума поддержала введение должности зампреда Совбеза

Новости

В Британии обнаружили кладбище рабов Древнего Рима 15:39
В Геленджике арестовали полицейских за вымогательство взятки 15:36
Вышел трейлер "Секретных материалов Спенсера" с Марком Уолбергом 15:35
В Иране депутат пообещал 3 миллиона долларов за убийство Трампа 15:32
В Сыктывкаре ресторан наказали за образ Дональда Трампа 15:22
В Прикамье местный житель в наказание ставил пасынка на макароны 15:20
Петербуржцы выложили в соцсети фотографии затопленных набережных 15:19
В Петербурге может появиться проездной "на час" 15:17
Как водителей наказывают за неправильно включенный "поворотник" 15:16
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов 15:15
Пострадавшие в отеле "Карамель" получат дополнительную матпомощь 15:13
На борту рейса Бангкок-Новосибирск дебошир ударил пассажирку 15:03
Коммунальщики выплатят по 2 млн родным погибших при ЧП в отеле 15:03
В Польше раскопали "дом смерти" возрастом 1000 лет 15:00
Губернатор Подмосковья представил двух новых министров области 14:56
В ведомстве ООН по делам беженцев вскрыли коррупционную аферу 14:55
На Кубани провели уникальную операцию на паращитовидной железе 14:45
США и Китай приступят к переговорам по второй фазе торговой сделки 14:37
В Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамид 14:37
Петербургский художник "выпустил" на Дворцовую площадь гигантского ящера 14:32
Пермский политех откроет филиал в Когалыме 14:30
Краснов не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров 14:30
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда 14:28
В Кисловодске мошенница украла деньги у просившего помощи мужчины 14:26
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
21.01.2020 14:33
Рубрика: Власть

Госдума поддержала введение должности зампреда Совбеза

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Напомним, что 16 января президент Владимир Путин своим указом уже ввел новую должность и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в указе оговаривалось, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон. Для этого и принимается законопроект в Госдуме.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Путин назначил Медведева замглавы Совбеза

Согласно документу, заместитель председателя назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, глава государства определяет полномочия зампреда Совбеза.

Последний, согласно законопроекту, будет обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Зампред Совбеза должен будет принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Занимать эту должность могут граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Напомним, что основная задача Совета безопасности РФ - формирование и координация государственной политики в области национальной безопасности, а также подготовка соответствующих решений для главы государства.

В Госдуме рассказали об усилении роли Госсовета

- Внесение предложенных изменений будет способствовать развитию государственных институтов в сфере обеспечения безопасности в целом и Совета Безопасности как конституционного органа в частности, - заявил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, докладывая на пленарном по законопроекту.

Парламентарий отметил, что в законопроекте реализуются конституционные полномочия президента России по формированию Совета Безопасности РФ и руководству им.

Глава Комитета предложил включить вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении в проект порядка работы Государственной Думы на 22 января.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

МО отозвало иск к замглавы Генштаба, проходящему по делу "Воентелекома"
Песков рассказал о первой встрече Путина и Джонсона
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа
Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDOS-атакой
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте