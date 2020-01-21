Госдума собирается рассмотреть поправки в Конституцию 23 января

- Вчера поступили законодательные инициативы президента, поправки, которые мы будем в ближайшее время рассматривать, - заявил глава нижней палаты. - Только что прошло заседание Совета Госдумы, и мы направили законодательные инициативы президента в комитет по госстроительству и законодательству.

Думский Совет решил, что Совфед, правительство РФ, Верховный и Конституционный суд, комитеты и фракции Госдумы до 22 января должны предоставить отзывы и замечания к президентскому законопроекту. Проект также направлен для отзывов в Счетную палату, Общественную палату, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы власти субъектов Федерации.

Если профильный комитет сочтет возможным, то Госдума рассмотрит проект на заседании в четверг, 23 января, заявил Володин. Официально дата рассмотрения будет определена, как предполагается, 22 января, когда состоится еще одно заседание Совета Думы.

При этом депутаты должны перейти на круглосуточный режим работы над внесенным законопроектом о поправках к Конституции, призвал спикер. Цель - тщательно его проанализировать и обсудить с избирателями.

Напомним суть основных поправок в Основной закон. В соответствии с ними, расширяются полномочия верхней и нижней палаты, укрепляется роль Госсовета, ужесточаются требования к кандидатам в президенты. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России. Кроме того, в Конституции прописывается регулярная индексация пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.