Три мобильных оператора "большой четверки" - "Билайн", "МегаФон" и Tele2 - вместе с Россвязью готовятся к введению в России идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI. Она позволит ограничить "серый импорт" гаджетов и помешает мошенникам использовать украденные телефоны.

В рамках создания и внедрения системы контроля абонентских устройств по номеру IMEI предполагается проведение пилотного проекта для отработки и тестирования различных бизнес-процессов, заложенных в концепцию этой системы, рассказали "Российской газете" в Россвязи. В процессе будет отработано техническое взаимодействие информационных систем операторов мобильной связи и центральной базы данных IMEI, добавили в ведомстве.

123 миллиона штук насчитывал российский парк смартфонов по итогам 2018 года по оценке J son & Partners Consulting. Наиболее насыщенными такими устройствами регионами были Москва и Санкт-Петербург

В качестве технологической основы для проведения пилотного проекта и отработки взаимодействия между всеми участниками процесса выбрана площадка подведомственного Россвязи Центрального НИИ связи (ФГУП ЦНИИС). Там "Российской газете" сообщили, что испытания будут проводиться дифференцированно для каждого из операторов связи.

IMEI - уникальный номер, выполняющий роль международного идентификатора мобильного оборудования. Законопроект, разработанный в конце 2018 года, предполагает, что все подобные номера абонентских устройств будут включаться в центральную базу данных с номерами IMEI. В сети операторов будут регистрироваться только девайсы из этой базы. Регистрацией телефонов будут заниматься импортеры, производители, а также физические лица, покупающие мобильные телефоны за границей.

Если у смартфона нет номера IMEI или он дублируется с номером, который ранее был присвоен другому устройству, девайс не допустят к работе.

Помимо центральной базы IMEI будет создана база данных сотовых операторов. Предполагается, что они будут синхронизированы с международной базой данных Ассоциации GSM (GSMA), к которой подключены операторы более 40 стран. Благодаря этому можно будет получать сведения о зарегистрированных в GSM и сертифицированных телефонах, а также о потерянных и похищенных устройствах.

По словам главы временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмилы Боковой, законопроект не предполагает обязательную платную регистрацию всех аппаратов: до 100 рублей выплатят только импортеры, производители, а также граждане, купившие гаджеты за рубежом.

В аппарате сенатора "Российской газете" уточнили, что законопроект по не внесен в Госдуму. Он дорабатывается и находится в высокой степени готовности, сообщил собеседник "РГ".

Реформа окажет благотворное влияние на рынок и будет способствовать "обелению" абонентского оборудования, вплоть до исчезновения в перспективе "серых" телефонов, считают операторы сотовой связи. Во ФГУП ЦНИИС добавляют, что новация позволит обеспечить добросовестную конкуренцию на телекоммуникационном рынке за счет снижения незаконного оборота абонентских устройств, в том числе контрафактных, повысить уровень предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с использованием мобильных телефонов, защитить здоровье граждан за счет сокращения использования контрафактных гаджетов, не отвечающих требованиям безопасности.

Потребители смогут проверить легальность гаджета, например, перед его покупкой (для обеспечения гарантии и сервисного обслуживания), а также заблокировать его (в случае кражи, потери) в сетях всех операторов мобильной связи, уточнили в Центральном НИИ связи.

Практика контроля абонентских устройств по номеру IMEI существует более чем в 30 странах мира. Среди них Франция, Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Швеция, Ирландия, Норвегия, США, Азербайджан, Индия, ЮАР, Австралия и другие.

Алексей Чувашов, технический директор 65apps, считает, что идентификация по IMEI - действенная мера, которая поможет бороться как с незаконным импортом гаджетов, так и с их кражей. "Пока не очень понятно, как будут учитываться аппараты, приобретенные пользователями до принятия законопроекта. Вполне вероятно, что закон не будет иметь обратной силы, либо для уже используемых телефонов будет предложена отсрочка в регистрации, - отметил он - Также открыт вопрос с определением устройств иностранных граждан, которые приезжают в РФ по рабочим вопросам или в качестве туристов. В любом случае, реализация этой идеи потребует серьезной проработки и большого числа подзаконных актов".

Как уточнили в Россвязи, по плану пилотный проект должен быть полностью завершен до момента вступления в силу законодательных норм.