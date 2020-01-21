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21.01.2020 04:49
Рубрика: В мире

Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing

Специалисты Организации гражданской авиации Ирана провели расследование трагического инцидента с самолетом украинских авиалиний, произошедшего восьмого января. Ведомство опубликовало на своем сайте сведения о попадании двух ракет класса "земля-воздух" малого радиуса действия в лайнер Boeing 737.

Фото: function.mil.ru
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Согласно предварительному отчету, снаряды были выпущены из зенитного комплекса "Тор-М1" с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту.

Напомним, десять дней назад власти Ирана сделали официальное заявление по поводу причины крушения украинского пассажирского самолета в аэропорту Тегерана. Направлявшийся в Киев лайнер Boeing 737 был "непреднамеренно" сбит силами ПВО республики.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять все меры для компенсации за сбитый украинский самолет. Глава государства выразил соболезнования в связи с тем, что иранские вооруженные силы страны по ошибке сбили лайнер, ожидая атаки со стороны США. Машина была принята за вражеский самолет.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

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