Иран заявил о попадании двух ракет в украинский Boeing

Специалисты Организации гражданской авиации Ирана провели расследование трагического инцидента с самолетом украинских авиалиний, произошедшего восьмого января. Ведомство опубликовало на своем сайте сведения о попадании двух ракет класса "земля-воздух" малого радиуса действия в лайнер Boeing 737.

Согласно предварительному отчету, снаряды были выпущены из зенитного комплекса "Тор-М1" с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту.

Напомним, десять дней назад власти Ирана сделали официальное заявление по поводу причины крушения украинского пассажирского самолета в аэропорту Тегерана. Направлявшийся в Киев лайнер Boeing 737 был "непреднамеренно" сбит силами ПВО республики.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять все меры для компенсации за сбитый украинский самолет. Глава государства выразил соболезнования в связи с тем, что иранские вооруженные силы страны по ошибке сбили лайнер, ожидая атаки со стороны США. Машина была принята за вражеский самолет.