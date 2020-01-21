Как поставить машину на учет по новым правилам

С 1 января вступил в силу закон о регистрации транспорта.

До сих пор знакомая для всех процедура стала столь вариативной, что в ней можно и запутаться. Корреспондент "РГ" попытался разобраться во всех тонкостях.

Машина под ключ

Тем, кто покупает новый автомобиль у дилера, со временем будет проще всего. Дилеры получили право от имени собственника регистрировать автомобиль в ГИБДД. Таким образом, человек, который приобрел машину у такого дилера, получит ее в салоне уже с регистрационными знаками и документами на его имя.

Чтобы предоставить такую услугу, дилер должен быть включен в реестр специализированных организаций, который ведет МВД. А для этого у него должен быть специально обученный человек, который занимается осмотром автомобиля, подготовкой всех документов для регистрации. У этого человека должно быть рабочее место. А стоимость этой услуги - всего 500 рублей. Такую цену установила ФАС.

Пока в реестре специализированных организаций нет ни одного дилера. Соответственно, автовладельцам предстоит действовать по старинке. То есть забрать машину в автосалоне и отправляться в ГИБДД, чтобы поставить ее на учет.

Автосалоны по-прежнему оказывают услугу постановки машины на учет. Но так, как это делалось и раньше - по доверенности от собственника. Тут появилась еще одна тонкость. Если доверенность не заверена у нотариуса, то вместе с этим документом доверенное лицо должно представить в ГИБДД паспорт собственника. Готовы ли покупатели машин одолжить на время сотрудникам автосалона свой главный документ?

Не по месту жительства

По-прежнему поставить машину на учет можно в любом подразделении ГИБДД. Житель Владивостока может это сделать в Москве, а москвич - в Сочи. Но номер им будет присвоен с кодом того региона, где они зарегистрированы по месту жительства.

Новые правила регистрации разделили понятия государственных регистрационных знаков и государственных регистрационных номеров. Номера присваивает ГИБДД. Это набор букв и цифр с кодом региона. А знаки выдает как ГИБДД, так и организация-изготовитель. Это металлическая пластина, на которую буквы и цифры с кодом региона нанесены.

Если вы ставите машину на учет в регионе, где вы зарегистрированы, вы можете выбирать. Заплатить госпошлину 2850 рублей и получить в ГИБДД и документы, и знаки, которые повесите на машину, или заплатить госпошлину 850 рублей, получить в ГИБДД документы, а знаки изготовить в специальной организации.

А у тех, кто ставит на учет машину не в том регионе, где он зарегистрирован, не будет выбора. В ГИБДД им выдадут только документы с присвоенным номером. Знак потребуется изготавливать самостоятельно.

Тут надо иметь в виду, что после того, как машина зарегистрирована в ГИБДД, до изготовителя регистрационных знаков лучше дойти пешком. Ведь за управление зарегистрированным автомобилем без регистрационного знака грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Тем более что организации, которые изготавливают знаки, как правило, располагаются поблизости от ГИБДД. Надо только учитывать, что они также должны быть внесены в реестр изготовителей государственных регистрационных знаков, который также ведет МВД.

Стоит также напомнить, что для того, чтобы зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, у его владельца есть 10 дней. На 11-й наступает ответственность по статье 19.22 за нарушения правил регистрации. За это нарушение грозит штраф от полутора до двух тысяч рублей. А если он попадется за рулем незарегистрированного автомобиля, то ему грозит наказание по статье 12.1 КоАП. В первый раз - штраф от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

Коррозия съела

С приобретением б/у автомобилей таких сложностей со знаками не возникнет. Ведь автомобиль продается уже с ними.

Здесь все остается по-прежнему. Новый собственник должен поставить машину на учет на себя в ГИБДД в течение 10 дней. Он может сохранить за собой прежние знаки, с каким бы кодом региона они ни были. Может получить новые. Но тогда ему присвоят номер с кодом региона, в котором он сам зарегистрирован.

Но с приобретением машин на вторичном рынке могут возникнуть другие проблемы. Идентификационный номер VIN может оказаться нечитаемым. Например, проржавел от времени и невзгод. Или машина попала в аварию и была повреждена именно та деталь, на которую он нанесен.

Раньше это была действительно проблема. Новый закон о регистрации ее решил. Им установлена обязанность нанесения дополнительной маркировки автомобиля в случаях, когда невозможно его идентифицировать.

В этой ситуации инспектор при осмотре машины устанавливает факт, что идентификационный номер уничтожен. Машина направляется на экспертизу. Эксперты устанавливают оригинальный VIN и отправляют машину обратно в ГИБДД вместе с документами. Начальник подразделения принимает решение о нанесении дополнительной маркировки. Это тот самый VIN, который был установлен.

После чего собственнику необходимо эту маркировку нанести. Наносить ее может либо завод-изготовитель, либо испытательная лаборатория. Как это делается для автомобилей, выпускаемых в единичных экземплярах - самоделок. После того как дополнительная маркировка нанесена, машину требуется снова отвезти в ГИБДД, чтобы поставить ее на учет и внести в документы все изменения.

Этот же порядок нанесения дополнительной маркировки действует и в случае, если родной VIN был уничтожен в результате действий третьих лиц. Проще говоря, машину угнали, подготовили для перепродажи, уничтожили идентификационный номер или нанесли новый. Но тут угонщиков взяли, а машину вернули хозяину.

В дальнейшем для идентификации автомобиля инспекторы будут пользоваться дополнительной маркировкой.

От 16 и старше

Согласно новым правилам, зарегистрировать машину в ГИБДД можно только на того, кто уже достиг 16 лет. Ребенок может быть собственником машины. Но зарегистрировать машину на него в ГИБДД не получится. Чтобы поставить машину на учет и получить номера, ее придется регистрировать на родителя или опекуна.

Автомобиль может быть в совместной собственности. В этой ситуации в ГИБДД его зарегистрируют на одного из собственников.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Владимир Баршев

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