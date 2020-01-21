Как просмотр мультфильмов влияет на психику ребенка

Мультипликация является одним из популярных развлечений. Однако неконтролируемый просмотр мультфильмов может негативно отразиться не только на зрении и весе ребенка, но и на его психике. Родителям следует осознавать влияние анимации на психологическое развитие ребенка.

Как отметил клинический психолог Михаил Хорс, уже с 2,5 лет детей можно назвать активными "зрителями".

"Нельзя сказать, что мультфильмы вредны, среди них есть много обучающих, со смыслом, которые развивают личность, но желательно, чтобы такие мультики ребенок смотрел вместе с родителями. Тогда возникает некий общий интерес, можно обсудить, что в этом мультфильме происходило, или поработать над развитием памяти ребенка, расспросив его, например, о том, какого цвета была рубашка у главного героя", - заявил aif.ru психолог.

Кроме того, во время просмотра мультфильмов ребенок часто идентифицирует себя с персонажами и имитируют модели поведения. Дети становятся нервными и агрессивными, нетерпеливыми и непослушными, равнодушными к боли других людей.

Из-за отсутствия полноценного общения с родителями и сверстниками у малышей может отмечаться задержка становления речи и трудности с произношением. Помимо этого, может произойти нарушение осанки, ухудшение зрения и недоразвитие мышечной массы.

Согласно требованиям ВОЗ, детям дошкольного возраста (3-7 лет) мультфильмы рекомендовано смотреть до 30 минут в день суммарно, детям младшего школьного возраста (7-10 лет) - 30-50 минут в день, а старшим школьникам (11-18 лет) - 1-3 часа в день. Расстояние от глаз ребенка до экрана телевизора не должно быть меньше трех метров.

Кстати

Эксперты психологической школы МГУ составили "анти-хит-парад" травмирующих детей мультфильмов. В него вошли "Школа монстров", "Губка Боб - Квадратные штаны", "Девочки из Эквестрии", "Сорвиголова Кик Бутовски", "Маша и Медведь", "Миньоны", "Свинка Пеппа", "Том и Джерри", "Финес и Ферб".