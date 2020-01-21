Как водителей наказывают за неправильно включенный "поворотник"

Часто на дороге встречаются ситуации, когда, совершая маневр, водитель или путает "поворотники", или забывает их отключить. Из-за этого другие участники дорожного движения не могут правильно трактовать действия других автомобилистов, и зачастую это становится причиной аварий.

Водитель, который движется в потоке автомобилей, должен совершать предсказуемые и безопасные маневры. Если участники дорожного движения своевременно оповещают друг друга о своих действиях, опасных ситуаций удается избежать. Для такого оповещения необходимо использовать сигнал поворота с правой или левой стороны автомобиля. Игнорирование этого правила считается нарушением, которое повышает риск возникновения ДТП и наказывается штрафными санкциями.

Эксперты aif.ru отмечают, что при разборе ДТП, произошедшего по причине резкого маневра без предупреждения, сотрудники полиции часто составляют протокол об обоюдной вине. При этом такое нарушение попадает сразу под несколько статей административного кодекса.

Маневр без сигнала поворота определяется как опасное вождение. Согласно пункту 2.7 ПДД, это такая ситуация, в которой неоднократно совершаются одно или несколько действий. Они заключаются "в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия".

Водитель, который подает упреждающий сигнал, не получает из-за этого преимуществ на дороге. Он все равно обязан сам удостоверится в том, что его маневр будет безопасен для других участников движения. Об этом говорится в пункте 8.2 ПДД: "Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения. При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения".

Для тех водителей, кто на дороге совершает маневры без использования сигнала указателя, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей в соответствии со статьей 12.20 КоАП РФ. В ней говорится о нарушении правил "пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки". Кроме того, в случае ДТП, произошедшего по причине небезопасного маневра без использования сигнала "поворотника", может применяться и первый пункт статьи 12.14 КоАП РФ. В нем указано, что "невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановкой влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей".

Как отмечают эксперты, часто при таких ДТП признается обоюдная вина его участников. И зачастую суммы страховых выплат по компенсации ущерба в этом случае могут существенно уменьшиться.