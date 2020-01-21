Кокорин продолжит карьеру в "Сочи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин завершит нынешний сезон в футбольном клубе "Сочи". Об этом сообщил генеральный директор ФК "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"Кокорин перейдет в "Сочи" до конца сезона на правах аренды", - сказал Рубашко ТАСС. По данным СМИ клубы уже достигли договоренности об арендном договоре. Позже клуб подтвердил эту новость в Twitter.

Напомним, что Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым осенью 2018 года стал фигурантом уголовного дела по факту нескольких драк в центре Москвы. Футболисты получили реальные сроки, но в сентябре 2019 года были выпущены из колонии в Белгородской области по УДО.

"Зенит" продлил контракт с Кокориным и попытался после закрытия регистрационного периода заявить игрока для участия в чемпионате РПЛ, но получил отказ от Российского футбольного союза. Кокорин продолжил тренироваться с командой и отправился на первый сбор, где даже стал автором первого гола в двустороннем матче.

Если "Зенит" подтвердит эту информацию, то ничего не помешает Кокорину сыграть за "Сочи" в весенней части сезона, а летом вернуться обратно в "Зенит".